Полицейские разыскивают загадочно пропавшую неделю назад пенсионерку в серой куртке в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают пенсионерку Елену Келип. Она пропала неделю назад, 3 июля. Родственники рассказали, что женщина ушла из дома по улице Советской, расположенного около остановки общественного транспорта «Ипподром». С тех о ней ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По информации полицейских, иркутянка может передвигаться на железнодорожном транспорте и находиться в ближайших граничащих субъектах, - рассказали в ведомстве.

На вид Елене Келип около 65-70 лет, рост средний 160-165 сантиметров, плотной комплекции, имеет седые волосы, европейский тип лица. В тот день была одета в куртку серого цвета.

Полиция просит, кто видел или знает ее местоположение, обратиться в местную дежурную часть.

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