Количество пожаров снизилось в Иркутской области в начале июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области снизилось количество пожаров. За первую декаду июля произошло 120 происшествий, возникших по вине человека. Это меньше на 57 случаев, по сравнению с таким же периодом в 2021 году. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Как и в прошлом году, за этот период погиб один человек, - отметили в ведомстве. Это было в Куйтунском районе. - Травмы на пожарах получили пять человек, в первой декаде июля прошлого года пострадали 11 человек.

Но с начала года число пожаров больше, чем в прошлом году. На данный момент зафиксировано 3826 возгораний, в прошлом году по состоянию на 10 июля в области было зарегистрировано 3540.

Особенное внимание сотрудники МЧС уделяют тем районам, в которых было больше всего пожаров. Это Зиминский, Иркутский, Тайшетский, Боханский и другие районы.

В ведомстве уточняют, что в 41% горят надворные постройки, в 34% - частные дома, в 15% всех пожаров – в многоэтажках, в 10% - в дачных поселках и садоводствах.

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