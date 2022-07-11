Лучшую клубнику и жимолость выбрали на Фестивале садоводов и огородников Иркутска. Пресс-служба администрации Иркутска

На иркутском Фестивале садоводов и огородников участие принимали представители более 30 СНТ. Его проводили в саду Томсона в Ново-Ленино. На мероприятии можно было увидеть редкие сорта ягоды, проконсультироваться по выращиванию растений, купить семена или рассаду. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В этом году в шестой раз фестиваль садоводов и огородников объединил людей, увлеченных своим делом, поделилась заместитель начальника управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Екатерина Арестова. - Наши садоводы проводят большую опытническую работу по изучению сортов плодовых деревьев, ягодных кустарников. Благодаря им появляются районированные сорта, приспособленные к сибирскому климату и условиям.

На базе фестиваля прошел конкурс «Вкус лета» - выбирали лучшую клубнику и жимолость. Самая вкусная красная ягода была у Людмилы Байкаловой из клуба садоводов Томсона, Алексея Гулака из садоводства «Зеленый сад» и у дачников из СНТ «Текстильщик».

Самая сочная и сладкая жимолость у Лидии Самочко, Татьяны Еремеевой из клубов имени Томсона и у Виктории Анпилоговой из СНТ «Зеленое». Лучшим садоводам вручили дипломы от администрации Иркутска и подарочные сертификаты.

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