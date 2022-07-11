Ребенку погибшего на производстве работника из Чунского района выплатили 800 тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Прокуратура Чунского района провела проверку после того, как в ведомство обратилась жена мужчины, погибшего на производстве. Она пожаловалась о причиненном моральном вреде их несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что одной из причин несчастного случая на производстве, из-за чего причинен вред здоровью отцу ребенка, не совместимого с жизнью, в числе прочих явились нарушения правил охраны труда со стороны руководителей, - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд о возмещении компенсации морального ущерба. Суд принял положительное решение. Семье было выплачено 800 тысяч рублей.

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