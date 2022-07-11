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Общество11 июля 2022 6:10

Ребенку погибшего на производстве работника из Чунского района выплатили 800 тысяч рублей

Такой исход дело получило после вмешательства прокуратуры
Татьяна КОЛЯДИНА
Ребенку погибшего на производстве работника из Чунского района выплатили 800 тысяч рублей

Ребенку погибшего на производстве работника из Чунского района выплатили 800 тысяч рублей

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Прокуратура Чунского района провела проверку после того, как в ведомство обратилась жена мужчины, погибшего на производстве. Она пожаловалась о причиненном моральном вреде их несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что одной из причин несчастного случая на производстве, из-за чего причинен вред здоровью отцу ребенка, не совместимого с жизнью, в числе прочих явились нарушения правил охраны труда со стороны руководителей, - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд о возмещении компенсации морального ущерба. Суд принял положительное решение. Семье было выплачено 800 тысяч рублей.

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