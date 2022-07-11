22 партии плодоовощной продукции забраковал Роспотребнадзор в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области Роспотребнадзор провел проверку плодоовощной продукции. За полгода 2022 было исследовано 1195 проб. Из них импорта – 2,6%. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Таким образом, забраковано 22 партии плодоовощной продукции, объемом 174 килограммов, - отметили в ведомстве. - Виновных оштрафовали на 480 тысяч рублей.

По микробиологическим показателям исследовано 24 пробы, по санитарно-химическим - 950, в том числе 68 импортных, по паразитологическим – 194. Семь из них ввозимые в Россию. В итоге не соответствовало три. В них были найдены нитраты и паразиты.

На наличие пестицидов было проверено 384 плодовоовощного товара. На этот показатель нареканий не было.

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