Мужчина погиб на пожаре в летней кухне из-за непотушенной сигареты в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Куйтуне Иркутской области произошел несчастный случай – на пожаре в деревянной летней кухне погиб мужчина 1977 года рождения. Информация о происшествии в дежурную службу поступила в 04.54 часа. К месту отправились два пожарных расчета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент их прибытия деревянное строение площадью 18 квадратов было охвачено пламенем изнутри, - отметили в ведомстве. - Открытый огонь был потушен в течение пяти минут. Погибший был найден в кухне на полу.

Сейчас на месте трагедии проверяют все обстоятельства дознаватели МЧС России. Предварительно они выяснили, что пожар мог случиться из-за непотушенной сигареты.

Кроме того, еще один случай произошел в Слюдянке в одноэтажном четырехквартирном доме. Самостоятельно из него спаслись 12 человек. Когда на место возгорания приехали пожарные, горели дощатая веранда дома и рядом стоящие хозпостройки, также была угроза распространения огня на квартиры. Но пламя было потушено в течение семи минут. Полностью были уничтожены хозяйственные постройки, повредилась веранда. Но жилой дом все же спасли.

Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас сотрудники МЧС выясняют, кто виноват.

В минувшие сутки произошел 21 пожар. А с начала года – 3826.

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