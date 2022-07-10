Деревянный дом горел на улице Фридриха Энгельса в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Густой черный дым заметили днем, 10 июля иркутяне в районе улицы Фридриха Энгельса. Оказалось, там загорелся двухэтажный деревянный дом. К счастью, жильцов в нем не было, так как дом давно расселен. Поэтому, пострадавших нет. Спасатели прибыли на место через несколько минут.

- Горела кровля на площади 120 квадратных метров, -уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Справиться с огнем трем пожарным расчетам удалось через 40 минут.

Причины пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС, которые вскоре приступят к работе.

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