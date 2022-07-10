Пенсионерка за рулем кроссовера Хавал столкнулась с мотоциклистом на улице Сергеева в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла 9 июля на пересечении улиц Ольховая и Сергеева в Иркутске. 67-летняя женщина за рулем кроссовера Хавал Джолион, выезжая с Ольховой столкнулась с мотоциклистом. От удара передняя часть автомобиля превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили 20-летний водитель мотоцикла и его пассажир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их доставили в больницу. Водитель кроссовера не пострадала.

Во всех причинах аварии разбираются дорожные инспекторы. В ГИБДД еще раз призывают иркутских автомобилистов и мотоциклистов соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

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