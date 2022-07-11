17 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за неделю, с 4 по 10 июля, произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 17 взрослых и трое детей. Самой частой причиной ДТП стало столкновение автомобилей. Таких насчитывается девять случаев. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Всего было зарегистрировано пять наездов на пешеходов, два раза водители сталкивались с ограждением, зафиксирован один случай, в котором автомобилист наехал на велосипедиста, в одной из аварий машина опрокинулась, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы просят водителей быть осторожнее внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

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