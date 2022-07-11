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Политика11 июля 2022 2:43

Во время спецоперации на Украине погиб боец из Тулунского района

Во время спецоперации по защите Донбасса погиб гвардии младший сержант Олег Носков из Тулунского района
Татьяна КОЛЯДИНА
Во время спецоперации на Украине погиб боец из Тулунского района

Во время спецоперации на Украине погиб боец из Тулунского района

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область пришла печальная весть о гибели военного на Украине. 7 июля стало известно о том, что во время спецоперации по защите Донбасса погиб гвардии младший сержант Олег Носков, житель села Будагово Тулунского района. Об этом сообщает мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант.

- Олег Носков - настоящий герой, он избрал делом своей жизни служение Отечеству и с честью исполнил свой долг, отстаивая безопасность страны, - сказал Михаил Гильдебрант.

За проявленную стойкость и мужество гвардии младшего сержанта удостоили Орденом Мужества посмертно.

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