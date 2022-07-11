Во время спецоперации на Украине погиб боец из Тулунского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область пришла печальная весть о гибели военного на Украине. 7 июля стало известно о том, что во время спецоперации по защите Донбасса погиб гвардии младший сержант Олег Носков, житель села Будагово Тулунского района. Об этом сообщает мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант.

- Олег Носков - настоящий герой, он избрал делом своей жизни служение Отечеству и с честью исполнил свой долг, отстаивая безопасность страны, - сказал Михаил Гильдебрант.

За проявленную стойкость и мужество гвардии младшего сержанта удостоили Орденом Мужества посмертно.

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