Чего ждать от погоды в Иркутске 11 июля рассказали синоптики Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске шутит. То дождь, то тут же выглядывает солнце, но тем не менее в областном центре будет тепло. 11 июля польет слабый дождь. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- В понедельник ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, столбик термометра поднимется до +22…+24 градусов, - отметил в ведомстве.

По Иркутской области метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, температура +22…+27 градусов. При облачной погоде +13…+18.

11 июля в западных и южных районах будет высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

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