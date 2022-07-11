Два пожара действуют в лесах Иркутской области утром 11 июля

Два пожара в лесу действуют в Иркутской области утром 11 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области 11 июля утром действуют два лесных пожара площадью 52 га. Они выявлены в Катангском и Качугском районах. В последние 24 часа потушено два возгорания в Тайшетском и Катангском районах. Локализовано три пожара – один в Ольхонском районе, а два других также в Катангском. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Лесные пожары накануне ликвидировали 337 пожарных-десантников, лесопожарных и арендаторов лесных участков, а также 11 единиц наземной техники, - отметили в правительстве. - С воздуха наблюдали за ситуацией два Ан-2 и столько же легкомоторных. Два вертолета Ми-8 передислоцировали десантников.

В регионе действует особый противопожарный режим в лесах. При нем запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать траву. Если правила будут игнорироваться, то за этим последует ответственность, вплоть до уголовной.

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