30 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье. По данным на 11 июля, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 296 608 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- В общей сложности выздоровели и выписались из больниц 292 474 болевших, - отметили в ведомстве.

К сожалению, есть летальный случай. За минувшие сутки коварная болезнь забрала жизнь одного человека. Так, с начала пандемии умерли от коронавируса 8 695 человек. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 708 пациентов, за сутки – один житель области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 взрослых и трое детей пострадали в авариях в Иркутске и Иркутском районе за неделю. С 4 по 10 июля произошло 18 ДТП.(подробности)

Пенсионерка за рулем кроссовера Хавал столкнулась с мотоциклистом на улице Сергеева в Иркутске. Пострадали два человека.(подробности)