Мотоцикл столкнулся с грузовиком в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

11 июля около 12 часов дня в районе 19-го километра Качугского тракта, по направлению в сторону Хомутово, произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл Honda врезался в грузовик Kia Bongo. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП 36-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве.

На данный момент инспекторы ГИБДД проверяют все обстоятельства аварии, устанавливается виновный.

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