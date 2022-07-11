Холодную воду отключат в Октябрьском округе Иркутска 21 июля

Холодную воду отключат в Октябрьском округе 21 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 июля с 22.00 до 12.00 23 июля в Иркутске в Октябрьском округе отключат холодную воду. Это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. Без водоснабжения останутся жители некоторых домов на семи улицах, а также населенных пунктов и районов областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Планируется отключение холодного водоснабжения в Октябрьском округе в границах улиц Верхняя Набережная, Кожова, Седова, Подгорная, Советская, Красноярская, а также на левом берегу Ушаковки, в поселке Дзержинск, в районе аэропорта и микрорайоне Солнечный, - рассказали в администрации.

Также воды не будет в Молодежном, Светлом, Новой Разводной, ГринЛэнде, Горизонте, Ауре, а также в жилом комплексе Morgan-Six. Весь список можно посмотреть на сайте «Водоканала».

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