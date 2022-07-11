Руководитель организации по уборке улиц пойдет под суд за уклонение от налогов в Иркутской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутской области перед судом предстанет 43-летний руководитель организации по очистке улиц. Он уклонялся от оплаты налогов на сумму более 27,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и СУ СК России Приангарья.

- Мужчина организовал отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете за 2018-2020 годы фиктивных сведений о взаимоотношениях с 50 контрагентами, которые имели только юридическую регистрацию и фактически финансово-хозяйственную деятельность не вели, то есть "фирмы-однодневки", - рассказали в ведомствах.

В данный момент уголовное дело отправлено в Октябрьский районный суд, где его рассмотрят детально.

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