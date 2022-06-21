Где нельзя купаться, Роспотребнадзор назвал опасные пляжи в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалистами выявлены водоемы, в которых купаться может быть опасно для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях – река Иркут в зоне рекреации в поселке Горького Иркутска, а также река Белая в Усольском районе в зоне рекреации в районе села Мальта, - рассказали в ведомстве.

Купание в указанных водоемах может быть риском для здоровья населения. Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все лесные пожары потушены в Бодайбинском районе на 21 июня.(подробности)

Реальный срок грозит мужчине за использование собственного автомобиля.(подробности)