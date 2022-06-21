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Происшествия21 июня 2022 5:14

Реальный срок грозит мужчине за использование собственного автомобиля

До 2 лет тюрьмы грозит мужчине за использование арестованного за долги автомобиля
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Реальный срок грозит мужчине за использование собственного автомобиля

Реальный срок грозит мужчине за использование собственного автомобиля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцу арестованного за долги автомобиля грозит до 2 лет лишения свободы. Под надуманными предлогами мужчина отказывался предоставить иномарку стоимостью больше миллиона рублей судебному приставу, несмотря на предупреждения о возможной уголовной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Несмотря на то, что местом хранения арестованного имущества была определена территория дома по месту регистрации обвиняемого без права его использования, последний, отказываясь от передачи автомобиля, сообщал о нахождении транспортного средства за пределами административного района в одном из городов Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Судебным приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело против хозяина арестованного авто. Оно направлено в мировой суд.

Уголовным кодексом России за указанное преступление предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

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