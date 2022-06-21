Реальный срок грозит мужчине за использование собственного автомобиля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцу арестованного за долги автомобиля грозит до 2 лет лишения свободы. Под надуманными предлогами мужчина отказывался предоставить иномарку стоимостью больше миллиона рублей судебному приставу, несмотря на предупреждения о возможной уголовной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Несмотря на то, что местом хранения арестованного имущества была определена территория дома по месту регистрации обвиняемого без права его использования, последний, отказываясь от передачи автомобиля, сообщал о нахождении транспортного средства за пределами административного района в одном из городов Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Судебным приставом-исполнителем было возбуждено уголовное дело против хозяина арестованного авто. Оно направлено в мировой суд.

Уголовным кодексом России за указанное преступление предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

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