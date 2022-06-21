Все лесные пожары потушены в Бодайбинском районе на 21 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Бодайбинском районе 21 июня ликвидированы все лесные пожары. Их площадь была 1796 гектаров. Всего было потушено четыре возгорания, в том числе на территории государственного природного заповедника «Витимский». На данный момент решается вопрос о снятии режима чрезвычайной ситуации, который был введен в районе 18 июня. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На территории области действует особый противопожарный режим в лесах, - отметили в правительстве. - Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено.

В случае пренебрежения правилами и посещения леса, нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.

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