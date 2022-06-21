Пьяное шоу устроил перед инспекторами ГИБДД водитель «Жигулей» в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне во время ночного патрулирования инспекторам ГИБДД пришлось наблюдать пьяное шоу от задержанного водителя. Полицейские сразу заметили виляющие на дороге «Жигули», но в ответ на требование остановить авто, лихач только прибавил газу. После нескольких минут погони полицейские заблокировали машину в одном из дворов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подбежав к остановленному транспорту, инспекторы застали вероятного водителя, переползающим на переднее пассажирское кресло, на котором уже сидел другой мужчина, - рассказали в ведомстве. - Полицейские установили, что управлял автомобилем «Жигули» 24-летний местный житель, ранее никогда не имевший водительского удостоверения. При этом у водителя наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

Медосвидетельствование показало, что лихач перед тем, как сеть за руль изрядно напился. На имя нарушителя составили сразу несколько административных протоколов, в том числе за пьяную езду и вождение машины без водительских прав. Теперь ему грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. «Жигули» помещены на штрафстоянку.

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