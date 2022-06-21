Худощавого парня со шрамом на шее разыскивают в Иркутске с прошлого года

Худощавого парня со шрамом на шее больше разыскивают в Иркутске с прошлого года Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Без вести пропавшего 25-летнего Александра Чернышова продолжают разыскивать в Иркутске. С момента его пропажи прошло больше 9 месяцев. По сведениям полицейских, мужчина ушел из дома утром 9 октября прошлого года и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Отмечается, что разыскиваемый был одет в черную кожаную куртку, синее трико, белую бейсболку с надписью «Россия», кроссовки синие с красной подошвой, - рассказали в ведомстве.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в МУ МВД России «Иркутское» лично, либо по официальным телефонам.

Приметы: на вид 24-25 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткостриженые, глаза карие.

Особые приметы: шрам на шее.

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