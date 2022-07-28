Фестиваль коренных народов «Северный Аргиш» стартует 28 июля на Байкале

Фестиваль коренных малочисленных народов пройдет на берегу Куркутского залива. Фото: правительство Иркутской области

28 июля на берегу Куркутского залива стартует фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш». В этом году мероприятие приурочено к Большому Суглану эвенков России. В конгрессе примут участие около 400 представителей тунгусо-маньчжурских народов из девяти регионов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– На фестиваль «Северный Аргиш» приедут 90 участников. Это мастера народных промыслов, фольклорные коллективы и ансамбли, национальные центры, ассоциации и автономии, семейно-родовые общины, - отметили в правительстве региона. - Они представят девять районов Приангарья, в том числе, Катангский, Качугский, Нижнеудинский, Бодайбинский, Казачинско-Ленский.

«Северный Аргиш» – это большой праздник, который объединяет эвенков и тофаларов Прибайкалья. Он помогает сохранить самобытную культуру коренных малочисленных народов Иркутской области и призван популяризировать наследие и традиции северных кочевников. В этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия народов России.

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