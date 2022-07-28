17-летний подросток на грузовике сбил приятеля задним ходом в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из-за неосторожности друга 18-летний парень попал в больницу в Братске. Во время разгрузки грузовика на улице Крупской 17-летний подросток решил помочь другу и отогнать машину немного вперед, но случайно сдал назад. В этот момент второй молодой человек закрывал задние двери фургона. Об этом сообщают в пресс-службе Пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Братское».

- В результате ДТП 18-летний парень с травмами госпитализирован в медучреждение города, - рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетнего накажут за вождение без водительских прав. В отношении братчанина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Полицейские проводят проверку, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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