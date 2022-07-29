Дополнительный пешеходный переход на объездной в Университетском появится в Иркутске. Фото: Дума Иркутска

Дополнительный пешеходный переход в районе дома №93 появится на объездной дороге Университетский – Первомайский по просьбе иркутян. В первую очередь он необходим для детей, проживающих в садоводствах Иркутского района. Ребята практически каждый день проходят этот участок дороги по пути в гимназию №2. Об этом сообщают в пресс-службе городской думы.

- Конкретно в этом месте, переход нормативно мы сделать не можем. Выше он есть, но к нему нет тротуара, – отметил спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Действительно, это небольшая погрешность, которую попытаемся исправить, специалисты проработают проект и решим.

Кроме того, большое количество обсуждений в социальных сетях и группах микрорайона, обращений к депутату от водителей и пешеходов было по вопросу скопления воды и сильных потоков во время дождя. В связи с этим запланирована установка перехватывающих колодцев.

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