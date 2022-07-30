Пенсионерка погибла из-за загоревшегося телевизора в доме по улице Набережная Иркута в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О пожаре в доме по улице Набережная Иркута в Иркутске, в МЧС сообщили жильцы. К моменту приезда пожарных дым шел из квартиры на втором этаже. Спасатели вывели из дома 5 человек, и пробрались в горящую квартиру. Там они нашли бездыханное тело 69-летней пенсионерки. Оказалось, она не смогла спастись, так как не передвигалась самостоятельно.

- В комнате работал телевизор, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Выяснилось, что он загорелся, и огонь тут же распространился по комнате.

На то, чтобы полностью справится с огнем, у спасателей ушел час. Точные причины трагедии сейчас выясняют дознаватели МЧС.

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