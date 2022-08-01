В Иркутске мотоциклист погиб в столкновении с Toyota Land Cruiser Prado во время погони с ДПС Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в центре Иркутска. Накануне, 31 июля, около 8 часов вечера инспекторы ГИБДД заметили мотоцикл Kawasaki Ninja без государственного регистрационного номера. Требование остановиться водитель проигнорировал и набрал скорость, пытаясь скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы ДПС последовали за нарушителем, - рассказали в ведомстве. - При этом мотоциклист совершал опасные маневры, грубо нарушая правила дорожного движения. Так, на улице 3 Июля с односторонним движением он ехал в противоположном направлении потоку транспорта.

На улице Ленина нарушитель выехал на перекресток с улицей Карла Маркса на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. Получив травмы не совместимые с жизнью, мужчина скончался в машине скорой помощи. По предварительным данным, водитель иномарки не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские врачи заявили, что нам нужно привыкнуть жить с коронавирусом. Минздрав Иркутской области: коронавирус с нами надолго. (подробности)

В Забайкалье установили личности подростков, осквернивших могилы участников спецоперации. Расследование дела по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений» продолжается. (подробности)