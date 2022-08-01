Работающие пенсионеры из Иркутской области 1 августа получат прибавку к выплатам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа 2022 года пенсии работающих пенсионеров увеличатся. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными баллами. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. А сколько это в деньгах и какова ситуация в Иркутской области?

- В Иркутской области 150 120 работающих пенсионеров. Средний размер выплаты до прибавки достигал 14 489 рублей, - уточняет ПФР по Иркутской области.

В 2022 году один пенсионный балл составляет 118 рублей. Работающие пенсионеры, в зависимости от количества произведенных работодателем отчислений в ПФР, смогут получить до 3-х баллов. Следовательно, максимальный размер доплаты достигнет 354 рубля.

Напомним, что увеличение пенсии будет проведено тем пенсионерам, которые официально работали в 2021 году. Перерасчет выплат проводится автоматически, дополнительных справок предоставлять не потребуется.

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