Крупный пожар произошел в мебельном магазине-складе в Зиме Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели работают на тушении крупного пожара в Зиме. Горит мебельный магазин-склад, расположенный на промплощадке. Общая площадь одноэтажного здания составляет более 2 тысяч квадратных метров. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу города 1 августа в 10:32. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Несмотря на большую пожарную нагрузку, огнеборцам удалось локализовать пожар в короткий срок. Площадь пожара на момент локализации, в 11:58, составила 450 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Посетители и работники магазина покинули здание до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Производится проливка и разборка строительных конструкций. Проверку по факту пожара проводят дознаватели МЧС России.

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