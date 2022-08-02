50 одаренных спортсменов Иркутской области получат единовременную денежную выплату в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

50 одаренных спортсменов Иркутской области в этом году получат единовременную денежную выплату - от 24,1 до 33,7 тысячи рублей в зависимости от результатов. Среди них - победители и призеры первенств России, которые занимаются легкой и тяжелой атлетикой, санным спортом, пауэрлифтингом, керлингом, бобслеем, пулевой стрельбой, спортивной аэробикой, вольной борьбой.

- Поддержка предоставляется по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году на выплаты будет направлено более 1,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, - прокомментировал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Список тех, кого поощрят деньгами, уже утвержден. В основном, это жители Иркутска, Шелехова, Братска, Зимы и других городов и районов. Претендовали на выплату спортсмены, которые не меньше двух лет совершенствуют свое мастерство, имеют соответствующие разряды или звания, и за последний год побеждали или занимали призовые места на различных соревнованиях - например, на юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, спартакиадах молодежи и спортивных школ, первенствах России и так далее.