В Ангарске директора школы подозревают в получении взяток от своего зама Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ангарске директор школы подозревается в получении крупной взятки. Против женщины следственным отделом по городскому округу СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Глава образовательного учреждения систематически получала деньги от своего зама за покровительство по службе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Следователями СК при содействии сотрудников полиции установлено, что замдиректора передавала ей 1/3 размера своей заработной платы, - рассказали в региональном СУ СК. - Общий размер взятки составил около 400 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемая в 2020 году решением Ангарской территориальной избирательной комиссии избрана в городскую думу второго созыва и является депутатом.

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