Проблемы с маршрутками в Листвянке объяснили пробкой и большим числом туристов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие выходные в Листвянке произошел транспортный коллапс. Туристы не могли покинуть поселок из-за отсутствия свободных маршруток. По словам очевидцев, в очереди собралось около сотни человек. Причиной этому стали наплыв отдыхающих и дорожные работы на Байкальском тракте, из-за которых образовалась пробка.

Также в соцсетях иркутяне рассказали, что один из частных перевозчиков решил воспользоваться ситуацией и повысил стоимость билета до 500 рублей, не имея при этом лицензии на перевозку пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка маршруток в Листвянке связана с забастовкой водителей, однако эту информацию в администрации поселка опровергли.

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