Летом почти 80 тысяч детей отдохнули в лагерях Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Иркутской области с начала оздоровительной кампании в лагерях отдохнули 79 753 ребенка. Сейчас в учреждениях находятся 9 106 юных жителей региона. Об этом сообщает Правительство Иркутской области.

Третью оздоровительную смену специалисты называют «зоной усталости», поэтому требуется особое внимание к медицинским документам и состоянию здоровья детей на отдыхе. – уточнили в правительстве. – Важно своевременно обследовать персонал, соблюдать требования профилактики коронавирусной инфекции, санитарного законодательства и требований, связанных с обеспечением безопасного пребывания детей.

Около 134 тысяч детей в Иркутской области в летний период были заняты в кружках, отрядах мэров, работали на пришкольных участках, а также занимались спортом, посещали мероприятия в библиотеках и других учреждениях культуры.

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