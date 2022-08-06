1, 5 миллиона рублей под телефонным внушением перевела мошенникам жительница Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Черемхово перевела мошенникам свыше 1,5 миллионов рублей. Точная сумма -1 миллион 524 тысяч рублей, эти деньги были перечислены через банкомат. Полицейским 60 летняя женщина объяснила, что стала жертвой обмана. В отделение она пришла уже поняв, что лишилась всех сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Выяснилось, что накануне женщине позвонили злоумышленники и представившись сотрудниками банка, убедили в том, что на ее имя оформлен кредит на крайне невыгодных условиях, - уточняют в полиции.

Женщина была в шоке и напрочь забыла о том, что именно так обычно действуют мошенники. В результате они уговорили ее снять все сбережения и перечислить на указанный ими счет. Поскольку в один момент она этого сделать не могла, аферисты не отпускали жертву " с крючка" весь день, поясняя что и в какой последовательности делать.

Их придется искать. Сейчас возбуждено дело, ведется следствие.