Мать заморила 12-летнего сына голодом в Иркутской области, врачи не смогли его спасти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За убийство ребенка, находящегося в беспомощном состоянии и неисполнение обязанностей по его воспитанию ответит 34-летняя женщина в Иркутской области. Фактически она заморила голодом собственного 12-летнего больного сына. Об этом сообщают прокуратура и СК по Иркутской области.

- По версии следствия, мать ребенка на протяжении длительного времени не оказывала ему медицинскую помощь и не давала еды, из-за чего он и оказался в реанимации Областной больницы №2, где и скончался, - сообщают подробности органы следствия.

Следователи полагают, что мальчика можно было бы спасти, если бы кто-то в ответственных за детей, находящихся в опасной ситуации, структурах, от школы до комиссии по делам несовершеннолетних, провел проверку, побывал в семье и забил тревогу. Но этого не случилось, про мальчика не вспоминали с апреля по август, когда истощенный ребенок умер.

.Мать ребенка по решению суда на время следствия заключена под стражу, а степень вины тех, кто недосмотрел, также еще предстоит определить.

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