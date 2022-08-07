СК возбудил дело о халатности соцработников после гибели заморенного голодом мальчика под Иркутском Фото: Олег ЗОЛОТО

В СУ СК России по Иркутской области возбуждено три уголовных дела по факту гибели заморенного голодом 12-летнего мальчика. В убийстве беспомощного ребенка и неисполнении родительских обязанностей обвиняют его 34-летнюю мать. Женщина не только не кормила сына, но и не оказывала медицинскую помощь. Из-за этого он оказался в реанимации Областной больницы №2, где скончался. Расследование этого дела взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- По данным следствия, длительное время должностные лица, сотрудники и работники органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, - отметили в ведомстве.

Следователи полагают, что мальчика можно было бы спасти, если бы кто-то в ответственных за детей, находящихся в опасной ситуации, структурах, провел проверку и забил тревогу. Но про мальчика не вспоминали с апреля по август, пока истощенный ребенок не умер. Против должностных лиц возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Мать ребенка по решению суда на время следствия заключена под стражу.

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