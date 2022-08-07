Еще 374 жителя Иркутской области заболели коронавирусом в минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

374 случая заражения коронавирусом подтвердили в Приангарье в минувшие сутки. С начала пандемии их было выявлено 300 589. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- 348 инфицированных проходят лечение в больницах региона, это на 11 человек больше в сравнении с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - Отрицательные ПЦР-тесты получили 72 заболевших. За все время с коварной болезнью справились 294 396 жителей области.

За последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного пациента. Всего в Иркутской области зарегистрировано 8 706 летальных случаев. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 730 жителей региона.

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