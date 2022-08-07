Перспективы развития предместья «Копай» обсудили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске обсудили перспективы развития предместья «Копай», расположенное на границе областного центра и Иркутского района. Большую его часть занимает частный сектор. В 2014 году горожане организовали территориальное общественное самоуправление, которое объединило 400 домов, в которых проживают около 900 человек. Во время встречи с заммэра Андреем Южаковым глава ТОС «Возрождение» обратила внимание на обустройство пути, ведущего к школе № 23. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Тропу, по которой дети идут в школу, привели в порядок, – рассказала Людмила Дубровина. - Раньше этот участок был без освещения. Нам его сделали, чему мы очень рады. Хотелось бы решить вопрос с лестницей, которую топит дождевыми и талыми водами, и ходить по ней небезопасно.

Как сообщили сотрудники администрации, эту проблему устранят за счет разуклонки, сделают там водоотводные канавы. На детской площадке по улице 2-й Аларской установят новую ограждающую конструкцию, покрасят игровое оборудование.

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