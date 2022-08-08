За сутки COVID-19 выявлен у 249 жителей Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки на территории Иркутской области вновь выявлено 249 случаев заболевания ковидом. За весь период пандемии подтверждено 300 838 фактов инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Госпитализировано в больницы региона 367 человек, в том числе 19 человек, которые попали в медицинские учреждения за последние 24 часа, - пояснили в оперштабе.

Выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 103 жителя Иркутской области, за весь период – 294 499. Из-за ковида умер 1 человек, столько же от иных заболеваний. За весь период от коронавирусной инфекции скончалось 8 707 жителей региона, от других болезней – 731.

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