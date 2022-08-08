Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 6:34

13-летний школьник на мопеде спровоцировал ДТП в Шелехове

После аварии госпитализированы два человека
Екатерина НИМКО
13-летний школьник на мопеде спровоцировал ДТП в Шелехове.

13-летний школьник на мопеде спровоцировал ДТП в Шелехове.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

13-летний школьник на мопеде спровоцировал ДТП с мотоциклом. Авария произошла в вечернее время на улице Олхинской в Шелехове. Помощь медиков потребовалась двум участникам ДТП: юному водителю мопеда и пассажирке мотоцикла. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что мопед, которым управлял несовершеннолетний водитель, принадлежит его матери, - рассказали полицейские.

Прокуратура Иркутской области также проводит проверку обстоятельств аварии с участием школьника.

Отмечается, что только с начала летнего сезона в Иркутской области произошло 27 аварий с участием несовершеннолетних. К сожалению, один подросток погиб, еще 36 получили травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-супруг поджег машину бывшей возлюбленной в Усольском районе и скрылся. Сейчас мужчина объявлен в розыск. (Подробности)