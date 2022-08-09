42-летней жительнице Братска суд назначил 60 часов работ за ложный донос на сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летнюю жительницу Братска осудили за ложный донос на собственного сына. В феврале 2022 года женщина обратилась в полицию и заявила об угоне машины. Автомобиль удалось оперативно разыскать, за рулем находился несовершеннолетний сын братчанки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области и региональная прокуратура.

- Установлено, что 42-летняя братчанка сама разрешила сыну поехать за запчастями для ремонта машины. Когда телефон ребенка стал не доступен, она решила быстро найти его при помощи полицейских, - раскрыли подробности в региональном ГУ МВД России.

Суд установил вину жительницы Братска в совершении ложного доноса и назначил ей 60 часов обязательных работ.

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