42-летний водитель сбил инспектора ДПС и скрылся в Бодайбо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

42-летнего жителя Бодайбо подозревают в применении насилия к инспектору ДПС. Подробности произошедшего ночью 6 августа сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и регионального ГУ МВД России.

По версии следователей, бодайбинца за рулем «Порше Макан» остановил инспектор ДПС. Полицейский попросил предоставить документы для проверки.

- 42-летний водитель внезапно нажал на педаль газа и наехал автомобилем на инспектора, причинив ему травмы. - уточнили полицейские, - После этого подозреваемый скрылся с места ДТП.

Сейчас бодайбинец задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении мужчины под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если суд установит вину. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи уточняют обстоятельства и подробности произошедшего в Бодайбо.

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