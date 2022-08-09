Мужчина угнал автомобиль со своим аккумулятором в Чунском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чунском районе жертвой автоугонщика стал местный житель. Обнаружив пропажу, мужчина незамедлительно обратился за помощью к полицейским. В ходе розыска предполагаемый преступник был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ранее неоднократно судимый за похожие преступления решил похитить автомобиль ВАЗ. Он вскрыл гараж и установил в авто свой аккумулятор, так как знал о неисправности, - пояснили полицейские. - Некоторое время назад подозреваемый похитил из этого гаража бензопилу.

Злоумышленник признался, что собирался разобрать похищенную машину и продать ее по частям. Сейчас машина возвращена законному владельцу, а дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд. За подобное деяние законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские выясняют обстоятельства и мотивы преступления, совершенного в Чунском районе.

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