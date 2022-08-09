Начата доследственная проверка после спасения брошенной 5-летней девочки в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске начата доследственная проверка после обнаружения 5-летней девочки на балконе 4-го этажа. Плачущего ребенка заметили жители Ленинского района и незамедлительно сообщили об этом полицейским и спасателям. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Ребенка спасли полицейские, используя лестницу МЧС. Стало известно, что мать оставила ребенка дома и ушла. Ранее женщина уже имела проблемы с законом.

- Следователи Ленинского района проверят причастность матери к таким преступлениям, как оставление в опасности, а также неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, - пояснили в региональном СУ СК России.

Окончательное решение по возбуждению уголовного дела примут после обследования квартиры, в которой проживала девочка. Также ребенку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

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