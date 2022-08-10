В Иркутской области продолжают тушить пожар в лесах Катангского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на утро 10 августа новых пожаров в лесах нет. В регионе продолжают тушить огонь в лесах Катангского района – там остался один очаг площадью в 708 гектаров. Он уже локализован. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- В тушении 9 августа было задействовано 157 пожарных-десантников и сотрудников лесопожарных формирований, а также четыре единицы наземной техники, - говорят в региональном правительстве.

Авиамониторинг за состоянием земель лесного фонда в области продолжается. Вчера леса с воздуха осматривали экипажи пяти бортов - вертолета Ми-8, двух Ан-2 и двух легкомоторных самолетов. Также накануне использовали вертолет Ми-8 МЧС России.

Напомним, что на севере региона до 15 августа сохраняется особый противопожарный режим. Это значит, что походы в лес сибирякам запрещены при установлении третьего и выше класса пожароопасности.

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