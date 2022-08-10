Попытку передать в исправительную колонию носок с наркотиками пресекли в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области за неделю дважды была пресечена попытка передать осужденным наркотики. Запрещенные препараты все же удавалось обнаружить. Злоумышленников ждет уголовное наказание. Об этом сообщает ГУФСИН России по Иркутской области.

44-летний мужчина попытался передать в исправительную колонию №3 Иркутска пакет с передачей для осужденного. Внутри передачи сотрудники нашли носок, от которого сильно пахло уксусом, - рассказали в региональном ГУФСИН России. – Эксперты установили, что носок был пропитан зельем. Специалистам удалось выделить 0,164 грамма наркотика.

Второй аналогичный случай за неделю зафиксирован в Братском районе. В исправительную колонию №25 в Вихоревке доставили посылку для осужденного от сестры. Внутри находился тюбик от зубной пасты. Содержимое оказалось наркотиком растительного происхождения. Общая масса вещества 41, 219 граммов.

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