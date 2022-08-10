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Общество10 августа 2022 3:44

Юная кларнетистка сыграла для полицейских в знак благодарности в Иркутске

Инструмент стоимостью 160 тысяч рублей нашли в день пропажи
Екатерина НИМКО
Юная кларнетистка сыграла для полицейских в знак благодарности в Иркутске.

Юная кларнетистка сыграла для полицейских в знак благодарности в Иркутске.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочка поблагодарила иркутских полицейских за быстрое возвращение потерянного ею кларнета игрой на нем. Кейс с инструментом она оставила на остановке, когда возвращалась домой после занятий. Только дома ребенок вспомнил о потерянном кларнете. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отдел с заявлением обратилась мать девочки. Полицейские незамедлительно выехали на место пропажи кларнета и изъяли записи уличных камер. Это позволило увидеть, что кейс с инструментом забрал мужчина, - рассказали в полиции.

После публикации кадров в социальных сетях мужчина, забравший кларнет стоимостью 160 тысяч рублей, сам пришел в отдел полиции. Инструмент полицейские передали юной владелице.

Мама и дочь поблагодарили полицейских за возвращение кларнета.

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