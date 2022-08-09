Участие в акции «Фасадник» 20 и 21 августа может принять любой житель Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске 20 и 21 августа пройдет традиционная акция «Фасадник». Участники из числа добровольцев приведут в порядок не только фасады, но и заборы жилых деревянных домов, расположенных в центре Иркутска. Об этом сообщает городская администрация.

- Проведение акции направлено на улучшение внешнего вида областного центра. С 2017 года участники проекта уже привели в порядок 112 домов, среди которых были и объекты культурного наследия, - сообщили в администрации.

Уже сейчас открыта регистрация участников акции «Фасадник». Среди объектов, которые планируют привести в порядок, дома по адресам: Седова, 70 – Дом Михаила Окунева, Желябова, 25А - Усадьба Очередина, Дзержинского, 48 – Доходный дом Соколовского.

Всего в списке объектов, которым требуется помощь в рамках реализации проекта, указано 12 домов.

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