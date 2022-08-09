Конструкторский цех появится в новом сезоне у иркутского театра кукол «Аистенок». Фото: театр кукол «Аистенок»

У иркутского театра кукол «Аистенок» в новом сезоне появится конструкторско-сборочный цех. В нем планируют создавать и хранить декорации, которые используются на сцене. На обустройство цеха театр получит дополнительно 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Пространство театра кукол «Аистенок» маленькое и не приспособлено для производства и размещения декораций к спектаклям. Даже в закулисной части нет карманов сцены, в которых можно их хранить, - рассказал директор театра Андрей Стрельцов. - Мы давно искали возможности, чтобы организовать размещение своих технических цехов. Было принято решение во дворе театра собрать готовую, теплую конструкцию с освещением.

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» открыл 88-й сезон.. В ближайшее время в цехе будут созданы декорации к новому спектаклю театра по мотивам повести Валентина Распутина «Последний срок».

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