Экскаватор отрубил женщине руку в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за несчастного случая жительница Иркутской области лишилась руки. Накануне, днем 9 августа, в 17-м микрорайоне Ангарска экскаватор копал землю. В это время рядом в траве спала 43-летняя женщина. Водитель ее не заметил и продолжил работать, из-за чего металлический ковш отрубил кисть сибирячки. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщил источник.

Женщину госпитализировали в больницу, где была проведена операция. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, в момент случившегося пострадавшая была сильно пьяна.

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