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Происшествия11 августа 2022 3:17

Лесной пожар на севере Катангского района ликвидирован

Новых пожаров в лесах Иркутской области нет
Екатерина НИМКО
Лесной пожар на севере Катангского района ликвидирован.

Лесной пожар на севере Катангского района ликвидирован.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На севере Катангского района ликвидирован пожар, который действовал в зоне космического мониторинга. Его общая площадь достигала 708 га. По состоянию на утро 11 августа на территории Иркутской области действующих пожаров нет. Об этом сообщает региональное правительство.

- В области наблюдается температура до 23 градусов и высокая пожароопасность в некоторых районах, - отметили в правительстве. - Поэтому профильные министерства проводят профилактическую работу для предотвращения пожаров в лесах.

Усиление патрулирования лесов началось в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах, а также на северных территориях региона – Братск, Усть-Илимск, Жигалово.

Напомним, что ранее принято решение о продлении на севере Иркутской области особого противопожарного режима до 31 августа.

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